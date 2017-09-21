Адвокат Януковича хочет вызвать полицию в суд из-за якобы "преступления"

Адвокат президента-беглеца Виктора Януковича Максим Герасько просит получасовой перерыв в судебном заседании, передает корреспондент УНИАН.

Отмечается, что защита экс-президента хочет вызвать в суд в полицию.

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Герасько заявил, что сейчас в суде произошло преступление, и поэтому ему нужно 30 минут на вызов полиции. Преступлением он считает то, что суд отклонил все его ходатайства, чем нарушил право Януковича на защиту и его право как адвоката защищать экс-президента. Прокуроры назвали это ходатайство "цирком". Однако суд объявил перерыв, чтобы Герасько позвонил в полицию.

Как сообщал УНИАН ранее, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что пока не обсуждал детали дела со своим подзащитным.

По словам Герасько, он еще не связывался с Януковичем, поскольку ему еще нет о чем с ним говорить. Ведь адвокат "не успел ознакомиться с материалами дела и сформировать правовую позицию".