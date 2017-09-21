Наливайченко допрашивают по делу о незаконных полетах бывших чиновников и СБУшников в Россию

В Главном следственном управлении Службы безопасности Украины проводится допрос в качестве свидетеля экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко по делу о содействии правоохранительными органами в незаконном пересечении границы бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Главным следственным управлением Службы безопасности Украины расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 УК Украины, в ходе которого исследуются факты содействия сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и Службы безопасности Украины, бывшим высоким должностным лицам и руководителям правоохранительных органов в незаконных пересечениях границы Украины в течение 2014 - 2015», - говорится в сообщении.

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Правоохранители в рамках производства установили, что в 2014-2015 годах сотрудники СБУ «организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей СБУ, который вместе с лидером ОО «Украинский выбор» Виктор Медведчук совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля».

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего председателя СБУ Наливайченко. 21 сентября Наливайченко допрашивают об известных ему обстоятельствах совершения указанного уголовного преступления, проинформировали в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Наливайченко на пресс-конференции заявил, что его вызывают на допрос в СБУ. «Я пойду на допрос 21 сентября с документами, которые доказывают наличие связей с ФСБ РФ руководства как ближайшего окружения самого Порошенко, так и СБУ. Руководства, а не рядовых сотрудников», - подчеркнул Наливайченко, продемонстрировав соответствующие документы присутствующим.