Нардеп: без мажоритарной системы 80% депутатов забудут дорогу к районам и селам

Мажоритарная система – это позитивный механизм и для власти, и для избирателей. Об этом заявил председатель партии «Відродження» Виктор Бондарь в эфире телеканала «Прямой».

"Власть через мажоритарную систему на выборах надеется определить единого кандидата, подключить все административные возможности, правоохранительные органы, чтобы навести порядок в каждом округе, запихнуть в Раду «своего». Поэтому мажоритарную систему будут держать. Но как на меня, то мажоритарная система более совершенна и для избирателей. Потому что есть реальный человек, который отвечает за округ, за районы, за город. Люди знают к кому прийти, с кем говорить", - подчеркнул он.

По мнению Бондаря, пропорциональная система более совершенна с точки зрения европейской модели и "более современная".

"Но у нас страна к этому не готова, потому что тогда депутаты вообще забывают, что такое их округ, и 80% из них даже в районы не доезжают, не говоря уже о селах»", - подчеркнул председатель партии «Відродження».