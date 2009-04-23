БЮТ может вести переговоры с Регионами, только выйдя из коалиции

Фракция БЮТ может вести переговоры с Партией регионов о расширении состава коалиции лишь по поручению Совета коалиции.

Об этом заявил лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ, комментируя информацию ряда СМИ о том, что якобы 14 мая может быть объявлено о создании новой коалиции между фракциями БЮТ и Партии регионов, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

«С точки зрения юридической, и с точки зрения этики сегодня, если и может идти речь о переговорах, то исключительно о переговорах коалиции и Партии регионов. Всё остальное не называется переговорами», - сказал И.ШАРОВ. При этом он отметил, что Совет коалиции не давал БЮТ мандат на переговоры о расширении коалиции, тем более, что «эта тема пока вообще не обсуждалась».

«Фракция БЮТ сама может вести переговоры с фракцией Партии регионов в том случае, если она выйдет из коалиции», – сказал он. И.ШАРОВ призвал своих коллег по коалиции не поддаваться искушению и не устраивать информационные провокации. В то же время он выразил уверенность в том, что коалиция должна приветствовать объединение усилий всех парламентских сил с целью преодоления финансового кризиса.

Между тем УНИАН не удалось получить комментарий по данному поводу у членов фракции БЮТ.

Ранее в газете «Сегодня» со ссылкой на источник в БЮТ появилась информация, что Конституционный Суд принял решение по представлению Президента относительности обязательности внесения новой коалицией кандидатуры премьера. В частности, коалиция не обязана по новой вносить кандидатуру премьера. Это означает, что нынешняя коалиция легитимна и оснований для роспуска парламента нет. В пресс-службе КС эту информацию не подтвердили, сказав, что рассмотрение вопроса продолжается. Между тем, по мнению источника, такое решение значительно увеличивает шансы на создание коалиции Партии регионов и Блока Тимошенко. "Ставка противников коалиции была на досрочные выборы, и теперь у них выбили из рук главный козырь. Поэтому ЯНУКОВИЧ дал команду вести переговоры с нами. Они уже активизировались и теперь активизируются еще сильнее", - отметил источник издания.

Эту информацию подтвердил и один из руководителей ПР, сказав, что коалиция ПР и БЮТ, скорее всего, станет реальностью после майских праздников. Не исключено, что о ней объявят в первый день ближайшей парламентской недели, то есть 14 мая. А основой для соглашения станет новый вариант Конституции, согласно которому всеобщие президентские выборы отменяются и Президент избирается в парламенте.