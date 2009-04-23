Еврокомиссия не оценила усилий Тимошенко в борьбе с бедностью

В 2008 году Украина не смогла реализовать планы по уменьшению бедности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе о прогрессе Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

“Бедность продолжает вызывать обеспокоенность”, - отмечается в докладе.

В документе Еврокомиссия приводит цифры, в соответствии с которыми в 2007 году в Украине 27,3% граждан жили за чертой бедности.

“В отчетном периоде Украина разработала планы улучшения условий жизни своих граждан, в том числе за счет активной борьбы с бедностью и улучшения обязательного страхования рабочих. Эти планы не были реализованы”, - констатируется в документе.

Как сообщал УНИАН, План действий является практическим инструментом сотрудничества ЕС с третьими странами в рамках Европейской политики соседства. Ежегодно Еврокомиссия готовит отчеты о прогрессе в реализации Плана действий.