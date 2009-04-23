Бессмертный думает, что нарушил каноны и вынужден идти до конца

Президиум партии «Наша Украина» будет предлагать совету партии провести съезд 27 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента, руководитель исполкома партии «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что недавно состоялось заседание президиума партии, на котором было принято решение провести 16 мая совет партии, где будет определена точная дата проведения съезда.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что решение о дате съезда может принять лишь совет партии.

Он также не исключил, что возможны изменения, поскольку в следующий вторник состоится очередное заседание президиума.

Говоря о своем будущем в партии «Наша Украина», он отметил, что подал заявление о возобновлении своего членства в партии.

Он также подчеркнул, что ни он лично, ни Президент не настаивали на том, чтобы он возглавил исполком партии. По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, это было решение политсовета.

Отвечая на вопрос, может ли он остаться в руководящих должностях в партии, Р.БЕССМЕРТНЫЙ заметил: «Если я нарушил каноны и дважды вошел в реку, то нужно идти до конца».