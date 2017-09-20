Обыски в Полтавском горсовете проводят из-за коррупции и злоупотребления властью - СМИ (фото)
Официально прокуратура обыски не комментировала. По последним данным, обыски в кабинетах чиновников связаны с деятельностью управления ЖКХ.
Обыски в Полтавском городском совете проводят из-за коррупции и злоупотребления властью. Об этом пишет местное издание "Коло Ньюз".
"20 сентября в Полтавском городском совете, управлении ЖКХ и в нескольких других учреждениях прокуратура проводит обыски", - говорится в сообщении.
Известно, что обыски проводят из-за подозрения в коррупции, злоупотребления властью и служебным положением. Однако официально этого никто из представителей прокуратуры, которая осуществляла обыски, не прокомментировал. Обыски проводила Генеральная прокуратура.
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Утром уже обыскали кабинеты секретаря горсовета Оксаны Деркач, первого заместителя мэра Михаила Шевченко, заместителя мэра по вопросам ЖКХ Андрея Лямина и заместителя мэра по вопросам исполнительных органов Виталия Никипелова. По последнему сообщению, обыски в кабинетах чиновников связаны с деятельностью управления ЖКХ.
Ранее сообщалось, что обыск проводится на основании по ст. 236 Уголовного кодекса ("нарушение правил экологической безопасности").