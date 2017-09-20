В Полтавский горсовет пришли с обыском

Утром Генпрокуратура и полиция начала обыски в Полтавском горсовете. Обыски проводились в кабинете заместителя городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов Наталии Сук. Об этом сообщило местное интернет-издание "Трибуна".

Читайте такжеСБУ пришла с обысками к главе "Батькивщины" в Киевской областиКак сообщается, обыск проводится на основании по ст. 236 Уголовного кодекса ("нарушение правил экологической безопасности") . Обыск проводится по постановлению Печерского райсуда города Киева, в котором указано провести обыски по адресу Соборности, 36.

Следственные действия также провели в кабинете заместителя городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов Виталия Никипелова.

Виталий Никипелов отметил, что пока никаких изъятий в процессе обыска не происходило. Постановление Печерского суда ему показали.

Правоохранители также зашли в приемную секретаря городского совета Оксаны Деркач. Ее адвокатов в кабинет не пустили.

Следователь попросил журналистов покинуть помещение городского совета.

"В связи с тайной досудебного расследования просим представителей СМИ покинуть помещение. Подробная информация о процессе расследования есть в ст. 236 УК Украины", - отметил старший следователь Генпрокуратуры Виталий Конончук.

Кроме того, Конончук сказал, что по постановлению суда обыски проведут по всему помещению городского совета. Однако показывать постановление суда следователь отказался, аргументируя это тайной следствия.