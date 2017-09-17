Порошенко едет в Канаду, где встретится с Трюдо
12:03, 17 сентября 2017Политика
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Также запланированы переговоры с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.
Петр Порошенко встретится с Джастином Трюдо / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко 22-23 сентября будет находиться с рабочим визитом в Канаде. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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В рамках визита запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.
Также Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия «Игр непокоренных», где впервые будет выступать национальная сборная Украины.
Кроме того, планируется встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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