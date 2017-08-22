"Мощь непокоренных": в Киеве открылась выставка военной техники (фоторепортаж)

В Киеве на Крещатике сегодня, 22 августа, открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных".

Читайте такжеТактика "выжженной земли": боевики уничтожают инфраструктуру и урожай в населенных пунктах под Мариуполем – штаб АТО

Киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами разнообразной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобилями.

Как ранее сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, на выставке представлены новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.