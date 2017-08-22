"Мощь непокоренных": в Киеве открылась выставка военной техники (фоторепортаж)
13:10, 22 августа 2017Война
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Выставка продлится с 22 до 27 августа.
На Хрещатику демонструють новітню військову техніку / фото УНІАН
В Киеве на Крещатике сегодня, 22 августа, открылась выставка военной техники "Мощь непокоренных".
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Киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами разнообразной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобилями.
Как ранее сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, на выставке представлены новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.
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