Экс-министра юстиции Лавриновича вывезли из Печерского суда в СИЗО

Экс-министра юстиции Александра Лавриновича, которого суд взял под стражу сроком на 60 суток, только что вывезли из Печерского райсуда Киева в СИЗО на улице Дегтяревской. Как передает корреспондент УНИАН, Лавриновича вывели под конвоем на задний двор суда, посадили в автомобиль для перевозки заключенных и повезли в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, судья Печерского райсуда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 ноября.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

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Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и её официального опубликования.