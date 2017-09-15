Печерский суд Киева арестовал Лавриновича на два месяца

Судья Печерского суда Киева Олеся Батрин удовлетворил ходатайство следователя Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Читайте такжеГПУ просит суд арестовать экс-министра времен Януковича на два месяцаКак передает корреспондент УНИАН, срок действия постановления - до 2 ноября включительно.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Прокурор департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Янис Симонов обосновал свою позицию тем, что существует риск, что Лавринович может скрываться, влиять на другого фигуранта дела, бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и влиять на общественное мнение с целью дезинформации.

Также он добавил, что тяжесть инкриминируемого преступления не позволяет избрать Лавриновичу менее строгую меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса ("действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий").

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и её официального опубликования.