Из Украины выдворили 14 граждан Грузии
11:01, 02 ноября 2006Политика
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Пограничники посадили их на паром
14 граждан Грузии, задержанных ранее на Закарпатье при попытке нелегально попасть в Словакию, а затем в Австрию, вчера отправились на родину.
Эту группу мужчин сотрудники Государственной пограничной службы Украины выдворили из Ильичевска на пароме „Грейсвальд” в Поти, сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.
Всего с начала этого года украинские пограничники отправили из Украины в добровольном и принудительном порядке свыше 4 тыс. 500 нелегальных мигрантов, из них около 400 граждан Грузии.
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