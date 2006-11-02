Из Украины выдворили 14 граждан Грузии

14 граждан Грузии, задержанных ранее на Закарпатье при попытке нелегально попасть в Словакию, а затем в Австрию, вчера отправились на родину.

Эту группу мужчин сотрудники Государственной пограничной службы Украины выдворили из Ильичевска на пароме „Грейсвальд” в Поти, сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

Всего с начала этого года украинские пограничники отправили из Украины в добровольном и принудительном порядке свыше 4 тыс. 500 нелегальных мигрантов, из них около 400 граждан Грузии.