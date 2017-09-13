В деле о "прорыве" Саакашвили через границу появилась еще одна статья

В деле о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили украинской границы в пункте пропуска «Шегини» добавили обвинение еще по одной статье. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области

В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе следователями добавлено правовую квалификацию по еще одной статье Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 296 (Хулиганство).

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Полицейские опрашивают очевидцев и участников событий, имевших место 10 сентября на таможенном переходе "Шегини" во Львовской области, среди которых жители нескольких регионов государства, в частности Закарпатской, Херсонской, Полтавской областей и тому подобное.

«Одного из жителей Херсонщины следователи пригласили для дачи объяснений по факту своего участия в массовом мероприятии на пункте пропуска "Шегини". Мужчина отказался давать пояснения на основании ст. 63 Конституции Украины. Следовательно следователями ему вручена повестка для вызова его на другой день», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 сентября лишенном украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.