Литвин увидел предвестие будущей вечной весны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поздравил христиан с Пасхой.

Как говорится в размещенном на сайте ВР поздравлении председателя Верховной Рады, “поздравляю вас со светлым Воскресением Христовым - самым величественным праздником христиан, символом обновления человеческого естества и победоносной его веры в осуществление самых заветных надежд”.

“Этот великий день, который приходит к нам с каждой новой весной, является предвестником будущей вечной весны. Воскресение Христово - главное, провиденциальное событие всей человеческой истории. Благодатная сущность Пасхи - в победе Жизни над смертью, в чудесном явлении человечеству Божьего Промысла, открытии ему собственно цели Творения. Олицетворяя святейшие духовные ценности и устремления, этот праздник несет в себе неизмеримое проявление побудительной добродетельной воли, творческого воодушевления, могучей связующей энергии. Суть вероучения Христа - любви и милосердия к ближнему, в эти дни приобретает особую жизнеутверждающую силу, а живой пример торжества бессмертия указывает на исключительное призвание человека, величество предназначения его судьбы”, - говорится в поздравлении В.ЛИТВИНА.

По его убеждению, “утверждая высокие идеалы христианства мира, добра, братолюбия, мы своим существованием правдиво воплощаем в жизнь Божий замысел о себе, первозданно вложенный в каждую личность”. “Бескорыстно помогая ближним, добросовестно заботясь о родной земле, беззаветно служа своей Отчизне, мы будем поступать в свете высших законов бытия, для вечного блага будем направлять свой моральный выбор. Жизнь, освященная верой, открывает качественно новые возможности обновленной души и, в то же время, своим примером вселяет надежду на перемены к лучшему и в человеческом обществе”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он отметил, что “отечественная история, события новейших времен и реалии настоящего наглядно убеждают - любые начинания, любые масштабные преобразования имеют серьезные основания на успех лишь при условии базирования на прочном духовном фундаменте”.

“Светлые Пасхальные дни призваны напомнить всем и каждому, что только в мире, любви, единстве и согласии можно преодолеть все неурядицы и трудности, духовно оздоровить общество, достичь настоящего государственного продвижения. Они побуждают и направляют нас на творение добра, благословляют прославить Воскресение Христово не только высокими словами, но и, в первую очередь, конкретными и весомыми делами”, - подчеркнул председатель ВР.

“Пусть же воскресший Господь благословит Украину и всех нас на мирное и счастливое будущее”, - призвал В.ЛИТВИН.