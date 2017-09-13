Будет ли сотрудничество с МВФ "снято с паузы"

Все миссии МВФ приезжают в Украину с одной целью — анализ выполнения программы сотрудничества между нашей страной и Международным валютным фондом, которая подписана и отражена в соответствующем Меморандуме, и пересмотр этой программы. А дальше на основании рекомендаций миссии Совет директоров МВФ принимает решение о предоставлении (или непредоставлении) очередных траншей кредитов МВФ.

Как мы знаем, сейчас Украина находится в ситуации, когда сотрудничество с МВФ вновь «поставлено на паузу». Это связано с тем, что Украина не выполняет в полном объеме упомянутую программу.

Есть несколько важных вопросов, которые, очевидно, будут обсуждаться в ходе визита миссии МВФ в Киев.

Главный из этих них, безусловно, — согласование основных позиций проекта закона о государственном бюджете Украины на 2018 год, который должен быть подан правительством Украины в Верховную Раду до 15 сентября, — от согласования макропоказателей, заложенных в расчеты бюджета, до величины бюджетного дефицита, особенностей фискальной политики и приоритетов бюджетного финансирования.

Сейчас Украина находится в ситуации, когда сотрудничество с МВФ вновь «поставлено на паузу»

Другим важнейшим вопросом для обсуждения с миссией МВФ является вопрос о принятии закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Этот закон достаточно давно фигурировал в программе сотрудничества с МВФ, и Украина еще до конца прошлого года должна была его принять, потом сроки переносились на весну 2017 года, и вот в последнее время звучат сообщения о том, что МВФ снял это требование о принятии этого закона.

Я думаю (официально это не объявлено, но, судя по всему, так и есть), что МВФ просто исходит из реально сложившейся ситуации, а именно из того, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, который в Украине действует вот уже 16 лет, заканчивается 1 января 2018 года. И уже недолго осталось ждать, когда мораторий исчерпается сам по себе. А, следовательно, после 1 января правительство уже сможет принимать решения, связанные с организацией продажи земель сельскохозяйственного назначения. Видимо, для того, чтобы не создавать напряженную обстановку в обществе, решили пойти по такому пути, когда проблема должна решиться сама по себе. Хотя, безусловно, в Верховной Раде есть силы, которые будут заинтересованы в продлении моратория, но, думаю, МВФ предупредит все ветви украинской власти о недопустимости такого сценария.

Остальные реформы все-таки необходимо проводить, раз уж Украина взяла на себя такие обязательства. Так, пенсионная реформа была принята в первом чтении, и в ближайшее время должна быть принята окончательно. Ключевой вопрос тут — это уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Согласно опубликованным данным, в частности, об этом заявил министр финансов, планируется некоторое уменьшение дефицита Пенсионного фонда — до 141 миллиарда гривен. Честно говоря, я не уверен, что МВФ устроит такой результат. Мне кажется, что МВФ будет настаивать на более жесткой пенсионной политике, связанной с четкой перспективой выведения Пенсионного фонда на бездефицитное функционирование. Понятно, что это будет делаться не за один раз и не за один год, а постепенно. Но темпы сокращения дефицита должны быть выше. Все это, наверняка, будет предметом переговоров. Кроме того, будет обсуждаться и вопрос о целесообразности введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

Мне кажется, что МВФ будет настаивать на более жесткой пенсионной политике, связанной с четкой перспективой выведения Пенсионного фонда на бездефицитное функционирование

Также МВФ, конечно, заинтересован и одобряет проводящуюся в Украине медицинскую реформу. Эта реформа, в конечном счете, тоже должна будет привести к экономии бюджетных средств, а главное — открыть рынок медицинских услуг для западного капитала. То есть должна быть расширена сфера платных услуг. Собственно, это и заложено в самой концепции медицинской реформы, которая уже одобрена Верховной Радой. Начиная с уровня специализированной помощи, в Украине планируется ввести в полном объеме платную медицину. Все это будет также обсуждаться и уточняться.

Реформа образования в этом плане тоже важна, в частности, принятие Закона «Об образовании», что должно упорядочить бюджетные расходы на среднее образование и, вероятно, в какой-то степени привести к экономии. В сфере высшего образования еще год назад достаточно широко обсуждалось требование МВФ о сокращении числа высших учебных заведений с более чем 800, которые есть в Украине, до примерно 300. Насколько это выполняется, и будет ли это выполняться, я думаю, об этом еще должны будут поговорить.

Не до конца понятным является вопрос о дальнейшем повышении цен на газ для населения, но он тоже будет обсуждаться. Такое решение, как мы знаем, планировалась первоначально со ссылкой на МВФ, но в последнее время наш премьер-министр заявляет о том, что правительство не пойдет на шаги, связанные с дальнейшим повышением цен на газ для населения. Но, очевидно, эта тема должна серьезно обсуждаться правительством и МВФ.

Важной темой для обсуждения будет выполнение программы приватизации государственных предприятий, которая срывается из года в год, вследствие чего бюджет недополучает значительные средства.

И, конечно же, важны требования МВФ, которые имеют политический характер. В частности — о создании антикоррупционного суда в Украине. Соответствующие проекты готовятся либо уже подготовлены, и, очевидно, условием предоставления дальнейшего финансирования будет принятие закона об атикоррупционных судах.

Я не думаю, что все решения будут приняты быстро. Предполагаю, что они будут обсуждаться еще не один раз. И я не рассчитываю на то, что до конца года Украина сможет получить хотя бы один транш МВФ. По крайней мере, это едва ли возможно до окончательного принятия закона о государственном бюджете на 2018 год. Однако следует отметить, что министр финансов в недавнем интервью заявил, что до конца года он считает возможным получение даже двух траншей от Международного валютного фонда. На мой взгляд, позиция нашего министра финансов избыточно оптимистична.

И, конечно же, важны требования МВФ, которые имеют политический характер. В частности — о создании антикоррупционного суда в Украине

В ближайшее время Министерство финансов должно доказать свою эффективность тем, сможет ли оно разместить на выгодных для Украины условиях очередные украинские еврооблигации (Украина пытается вновь перейти к заимствованиям на внешних рынках капитала, а это очень важно ввиду больших и нарастающих выплат по внешним долгам, особенно в следующем году). Этот вопрос, вероятно, тоже будет обсуждаться.

Это — основные вопросы, которые будут проговариваться МВФ и Украиной, и по которым политика должна быть согласована.

Тем временем, очевидно, уместно напомнить, что напряжение на валютном рынке растет. Гривна подвергается очень сильному давлению. Произошла достаточно заметная в последние недели девальвация, и велика вероятность дальнейшего понижения курса гривны. Если это так, то темп инфляции окажется существенно выше, чем прогнозировался на этот год. В бюджете появятся и уже появляются нарастающие дисбалансы. В целом, в этой ситуации Украина должна будет идти на очередные серьезные уступки, и на ужесточение политики, связанной с дополнительным давлением на уровень жизни населения в Украине.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины