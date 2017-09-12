МИД Литвы: странам "Восточного партнерства" нужно дать перспективу членства в ЕС

Странам-участницам программы Евросоюза "Восточное партнерство", которые реализуют реформы и культивируют европейские ценности, должна быть предоставлена перспектива членства в сообществе, а сотрудничество поднято на качественно новый уровень.

Читайте такжеУкраина, Грузия и Молдова совместно будут готовиться к саммиту "Восточного партнерства" Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в ходе посвященного "Восточному партнерству" мероприятию "Вильнюсские консультации", сообщает Delfi.

Министр подчеркнул, что за последние три года Украина воплотила больше реформ, чем за 23 года до этого.

Линкявичюс отметил, что идея Литвы о долгосрочной финансовой помощи Украине (так называемы "план Маршалла") находит все большую поддержку среди западных партнеров.

Он также отметил, что необходимо усилить поддержку ЕС проведения реформ в странах "Восточного партнерства", которые подписали Соглашения об ассоциации, - Украине, Грузии, Молдове, и утвердить долгосрочную стратегию отношений с этими странами.

"Исчерпав прежнюю повестку "Восточного партнерства", возникает риск, что эта инициатива потеряет имевшуюся привлекательность и ускорение. Встреча глав ЕС на саммите "Восточного партнерства" в ноябре - хорошая и своевременная возможность это изменить", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Евросоюз на сегодняшний день находится не в том положении, чтобы предлагать перспективу членства новым странам.