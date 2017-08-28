В ЕС объявили приоритеты внешней политики – Украина попала в "глобальное управление"

Ситуация в и вокруг Украины нашла отражение в одном из пяти приоритетов внешней политики Европейского Союза, получившем название «глобальное управление». Как передает собственный корреспондент УНИАН, это следует из выступления Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини на ежегодной конференции послов ЕС, которая проходит в Брюсселе.

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Этот пункт она озвучила последним, отметив при этом, что этот порядок не соответствует алфавиту или важности приоритетов, это только «порядок».

«Последний, но не менее важный пункт приоритетов - глобальное управление. Мы должны продолжать инвестировать все, что мы можем - а это много - в системы и рамки многонациональных институтов и глобального управления. Прежде всего потому, что их атакуют со многих разных сторон - я не буду их называть, оставив это для вашего воображения. Когда мы работаем, чтобы построить глобальных союзников, чтобы защитить Парижское соглашение по климату, когда мы работаем для свободной и справедливой торговли, когда мы работаем для уважения международных норм от Украины до Корейского полуострова - во всех этих случаях мы работаем для более безопасной Европы так же, как и для более безопасного мира», - сказала Могерини.

Высокий представитель выразила убеждение, что для европейцев «сохранить и усилить глобальную систему управления - это путь инвестировать в нашу собственную безопасность и в наше благосостояние, потому что наша экономическая мощь базируется на многонациональной системе правил».

«Поэтому мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наши приоритеты. Мы понимаем, что союзники с файлом и со временем могут меняться - и в наше время это нормально. Но мы, европейцы, всегда будем опираться на многонациональные институты. Это должно быть понятно и должно быть главным для нас приоритетом в последующие годы. Прежде всего, в рамках ООН, принимая решения, от которых выигрывают все, в рамках системы ООН», - подчеркнула она.

Первым приоритетом Могерини назвала безопасность и оборону, отметив, что в этой сфере за год ЕС сделал больше, чем за несколько десятилетий.

«Для этого были разные причины, главная из которых - необходимость обеспечить безопасность», - напомнила Высокий представитель.

По ее словам, эта осень "будет поворотным пунктом для нашей безопасности и обороны».

«Сейчас я считаю (время) до Европейского Совета, который пройдет в декабре, чтобы завершить подготовку этой работы. Уже есть проект практических деталей для установления постоянного практического сотрудничества в сфере обороны», - сообщила Могерини.

Вторым приоритетом она назвала обязательства ЕС в сфере противодействия терроризму и радикализации, третьим - миграцию и четвертым - Балканы.

«Это файл, где мы можем или больше потерять, или больше получить. Некоторые говорят, что это задний двор (ЕС). Это не задний двор. Это - Европа. И каждый раз, когда я слышу, когда люди говорят нашим друзьям на Балканах: "ваша дорога вперед в Европу», я очень сержусь, потому что это уже Европа. И мы видим это очень четко, когда речь идет о вызовах в сфере безопасности, путях мигрантов, экономических инвестициях и многих других вещах», - сказала Могерини.

Она напомнила, что в этом году «мы видели на Балканах напряженность, которая росла, вызывая беспокойство в разные моменты, в разных странах».

«У нас были кризисные моменты, но в конечном итоге наши партнеры на Балканах всегда были способны подтвердить свои обязательства, их желание и возможности продвигаться в ЕС», - подчеркнула Могерини.

В завершение своего выступления Высокий представитель сказала: «В этом году у нас есть больше ответственности, чем когда-либо в прошлом. Но я убеждена, что в этом году весь мир и граждане ЕС придали большую важность нашей внешней работе, не только потому, что они видят разницу, которую мы достигаем, но и потому, что многие из них понимают связь между тем, что происходит вокруг нас, и тем, что происходит внутри (ЕС), что происходит в наших регионах - мир на Среднем Востоке, ситуация в Украине, ситуация в разных частях мира прямо влияет на жизнь европейцев. И еще одно - и это новое - я убеждена, что европейцы стали понимать, что в глобальных вопросах большинство вещей, которые мы можем как европейцы, нужно делать вместе».

Конференция послов ЕС является ежегодным событием, на которое приезжают все послы Европейского Союза. В Украине, как известно, послом является Хьюг Мингарелли.