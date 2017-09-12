Гройсман поручил МИД и Минобразования разъяснить ЕС детали закона об образовании по языкам нацменьшинств

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и министру образования Украины Лилии Гриневич провести встречу с послами Европейского Союза в Украине и разъяснить им детали нового закон об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Вчера я дал поручение министру иностранных дел и министру образования, чтобы они провели встречу с послами стран ЕС и пояснили детали закона (об образовании - УНИАН), механизм, который будет там работать. Я думаю, что все детали будут урегулированы», - сказал премьер.