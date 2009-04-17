Тимошенко: банками после рекапитализации будет владеть Кабмин

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что управление контрольными пакетами акций банков после их рекапитализации будет осуществлять непосредственно правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Непосредственно правительство будет входить в уставный капитал банка и непосредственно правительство будет владеть этими банками до момента их оздоровления. После того, как в банках наступит оздоровление и будет наведен порядок, надеюсь, тогда и кризис закончится, правительство, безусловно, будет отдавать эти банки частным собственниками на открытых аукционах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр, комментируя включение банка «Надра», который в конце 2008 – начале 2009 года получил от Национального банка Украины наибольший объем рефинансирования, в перечень банков для рекапитализации, отметила, что это является подтверждением ее прогнозов о наличии серьезных системных проблем в этом банке.

«Прогнозы, которые я высказывала в начале года, оправдались, и мы видим сегодня, что в том числе и банк «Надра» относится к проблемным банкам, в которых не функционирует в нормальном режиме система выполнения обязательств», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр не ответила на вопрос о результатах независимого международного расследования о причастности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА к необоснованной девальвации гривны.

По ее словам, вхождение государства в уставный фонд банков, получивших в свое время самый большой объем рефинансирования, позволит проанализировать «всю бухгалтерию, открыть для детального изучения весь объем движения финансовых ресурсов». Глава правительства считает, что это позволит определить причастность этих банков и Национального банка к необоснованной девальвации национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО заявляла о намерении обратиться в международную неправительственную организацию Global Widness для проведения объективного расследования возможной причастности высшего руководства Украины к спекулятивной девальвации гривни.

«Я отдаю себе отчет, что наши украинские силовые структуры, я имею в виду Генеральную прокуратуру и СБУ, не будут расследовать эту макромегапреступную операцию, потому что все они зависят от Президента или от команды Дмитрия ФИРТАША, который имеет своих представителей в Партии регионов, которые могут влиять, чтобы не проводить честное расследование. Именно поэтому я приняла решение. Я, как руководитель правительства, обращаюсь в международную неправительственную организацию, которая занимается антикоррупционными расследованиями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.