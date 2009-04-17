Урезать зарплату госчиновникам: легче сказать, чем сделать

Резонансное заявление высшей политической элиты о снижении вдвое своей заработной платы, до сих пор так и не воплотилось в жизнь. Об этом заявил в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» начальник Главного управления государственной службы Украины Тимофей Мотренко.

«Снижение зарплаты вдвое не проведено и проведено быть не может без нарушения закона и Конституции, - сказал он. - Было легче сказать, чем сделать. Потому что, во-первых, Конституция запрещает принятие решений, ухудшающих материальное положение людей. Второе – есть закон, который четко описывает права человека в случае занятия им определенной должности: такое ухудшение делается только с его согласия. Это КЗОТ. Третье – есть так называемое междолжностное дифференцирование, то есть нельзя просто уменьшить зарплату у высшего корпуса, а нужно сохранить соответствия по всей вертикали, что сделать чрезвычайно сложно. Политики могут принять любое решение, могут сказать: теперь будем получать только половину своей зарплаты, а половину – перечислять куда-то. А госслужащие отказываться от зарплаты не могут: они не политики», - отметил чиновник. По его мнению, предполагать, что все госслужащие смогут написать заявление и половину зарплаты перечислять куда-то, было просто наивно. Вместе с тем, так как финансирование органов власти было уменьшено на 10%, зарплата в реальном выражении для госслужащих уменьшилась примерно на треть. Если в прошлом году средняя зарплата составляла 2 905 гривен, по итогам первого квартала она составит две тысячи гривен.