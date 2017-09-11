Судами вынесено 23 приговора сотрудникам СБУ, которые "зарабатывали" на бизнесе – Грицак

Судами вынесено 23 обвинительных приговора сотрудникам Службы безопасности Украины, которые «зарабатывали» на бизнесе, еще 55 сообщено о подозрении.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, об этом заявил глава спецслужбы Василий Грицак во время подписания с бизнес-омбудсменом Альгирдасом Шеметой в Киеве Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между двумя структурами.

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«Мы решительно очищаем собственные ряды от желающих «заработать» на бизнесе, открыто 84 уголовных производства, судами разных инстанций вынесено 23 обвинительных приговора, сообщено о подозрении 55 сотрудникам Службы, направлены в суд материалы еще по 16 уголовным производствам», - сказал Грицак. В сообщении не указывается, какого периода времени это касается.

В свою очередь Шемета отметил, что из всего количества жалоб только 3% касаются СБУ. По его словам, спецслужба является одной из самых добросовестных в плане выполнения рекомендаций Совета бизнес-омбудсмена с 95-процентным результатом.

В рамках Меморандума стороны договорились установить эффективное сотрудничество через механизм постоянных и прозрачных контактов и обмен информацией. «СБУ не ставит целью бороться с бизнесом, но в государственных интересах мы должны останавливать работу тех, кто работает на врага», - сказал Грицак. По его словам, Служба готова к открытому и всестороннему диалогу с Советом бизнес-омбудсмена.

В пресс-центре отмечают, что стороны подчеркнули важность подписания Меморандума для анализа возможных конфликтных ситуаций в бизнес-среде и создания благоприятного инвестиционного климата в Украине.