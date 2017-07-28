Офис бизнес-омбудсмена сэкономил украинским предпринимателям полмиллиарда

Офис бизнес-омбудсмена в Украине, призванный решать спорные вопросы взаимодействия предпринимателей и государственных органов, за второй квартал текущего года сэкономил бизнесу 495 миллионов гривень за счет обеспечения возмещения налога на добавленную стоимость и решения других спорных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

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Согласно сообщению, во втором квартале 2017 года бизнес-омбудсмен получил от бизнеса 237 жалоб, что на 11,4% меньше, чем кварталом ранее.

В сообщении отмечается, что налоговые вопросы чаще всего беспокоили бизнес (44% от общего числа обращений), однако количество жалоб на фискалов снизилось на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Уменьшилось и количество жалоб на органы местного самоуправления (на 57%) и таможенные вопросы (на 53%). При этом, чаще бизнесмены стали жаловаться на действия СБУ (на 60%) и Министерства юстиции (на 38%).

Малый и средний бизнес остается основным источником обращений (63% жалоб), хотя количество жалоб от крупного бизнеса выросло на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. 72% жалоб подали украинские компании, при этом наблюдается постепенный рост обращений от иностранного бизнеса. Жалобы чаще всего присылали представители таких индустрий, как оптовая и розничная торговля, промышленность, недвижимость. Активнее всего обращались предприниматели из Киева (118 жалоб ), Киевской (24 жалоб), Одесской (14 жалоб) и Днепропетровской (12 жалоб) областей.

Как сообщал УНИАН, Офис бизнес-омбудсмена, призванный решать спорные вопросы взаимодействия предпринимателей и государственных органов, за два года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 10 миллиардов гривень.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, предоставляющий ему полномочия доступа к информации и регулирующий его взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом, документ на законодательном уровне создаст в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.

Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.