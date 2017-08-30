Грицак пообещал расследовать факты давления СБУ на бизнес - нардеп

Народный депутат Украины Мустафа Найем рассказал о результатах встречи с главой СБУ Василием Грицаком. "Был непростой откровенный разговор без купюр", - написал он на своей странице в Facebook.

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"По результатам встречи договорились на следующей неделе организовать первую встречу бизнес-омбудсмена, представителей бизнеса, членов парламента и сотрудников профильных подразделений СБУ, по результатам которой создать постоянно действующую группу с открытой повесткой о конкретных случаях конфликтов между СБУ и бизнесом. Глава службы обещал лично присутствовать на регулярных встречах и давать оперативную оценку действиям своих подчиненных", - сообщил Найем.

"Помимо этого глава службы дал поручил выяснить все детали расследований, инициированных отношении газотрейдеров Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, возглавляемого Павлом Демчиной. Результаты проверки будут обнародованы", - написал нардеп.

"Мы же со своей стороны соберём все материалы по фактам вмешательства СБУ в работу бизнеса и передадим в военную прокуратуру с требованием провести расследование в отношении Павла Демчины и его подчиненных", - утверждает Найем.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем, и Светлана Залищук провели у стен СБУ митинг. Они обвиняют СБУ в создании монопольного положения на рынке автомобильного газа, в искусственном вытеснении с этого рынка независимых от власти игроков, следствием чего стало резкое подорожание этого вида топлива.

На прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 грн за литр. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным консалтинговой компании UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива. Одной из причин дефицита газа стало ограничение импорта топлива Россией, поставки из которой занимают до 30% объема всего рынка (30-40 тыс. тонн в месяц). Объем дефицита оценивается в размере 25-30 тыс. тонн в месяц.

23 августа от правительства (министра экономического развития и торговли Степана Кубива) уже поступало поручение ряду государственных органов, включая Министерство энергетики и угольной промышленности и Антимонопольный комитет, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для ее решения.

29 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газа в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Минэнергоугля, АМКУ, Государственной фискальной службе и другим госорганам разработать возможные решения этой проблемы, и до 15 сентября «получить другую ценовую картину».