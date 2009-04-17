Тимошенко раскрыла секрет «главной антикризисной программы» Украины

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом является главной антикризисной программой в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

“Я думаю, что в украинском обществе и в украинском политикуме в последнее время постоянно задают один и тот же вопрос. Есть ли у украинского правительства антикризисная программа? Этот вопрос в политике могут задавать только неосведомленные люди, потому что меморандум об экономической и финансовой политике, который разрабатывался Украиной вместе с мировыми экспертами, представленными Международным валютным фондом, и является той мощной антикризисной программой”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в нынешних условиях, когда экономическая ситуация меняется довольно быстро, любая антикризисная программа должна периодически пересматриваться и корректироваться. И именно таким образом осуществляется работа по программе сотрудничества между МВФ и Украиной.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в последние две недели МВФ и Украина достаточно эффективно пересмотрели программу сотрудничества и откорректировали антикризисные действия правительства.

Полученный в результате документ, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, станет эффективным инструментом для улучшения экономической и финансовой ситуации в стране.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем в феврале глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.

9 апреля Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ выразила надежду, что в ходе работы в Украине миссии МВФ программа сотрудничества Украины и МВФ будет успешно пересмотрена с учетом интересов обеих сторон.

13 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на координационном совещании при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и руководителя миссии МВФ Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ заявил, что соглашение о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда будет изменено в части новых обязательств украинской стороны.

В частности, о проекте нового меморандума В.ЮЩЕНКО сказал: “Речь идет о перечне обязательств, которые Украина должна выполнить до следующего приезда миссии”.

14 апреля на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимых для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

В частности, не были включены к рассмотрению законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам).

После этого Кабинет министров провел внеочередное заседание, после которого премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин нашел «правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, которые касаются сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». Премьер-министр сообщила, что правительство единогласно приняло все необходимые постановления. В частности, о сокращении части расходов Государственного бюджета несоциального направления, о повышении тарифов на газ и электроэнергию для зажиточных людей, о сбалансировании бюджета Пенсионного фонда и финансового плана компании «Нафтогаз Украины», о легализации средств, которые получают бюджетные учреждения за предоставление платных услуг, и т.п.

15 апреля Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что программу сотрудничества Украины с МВФ будут подписывать Президент Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

Сегодня, 17 апреля, Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что МВФ планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл. Она уточнила, что очередной транш несколько увеличен, и 2,8 млрд. долл. является половиной общей суммы второго и третьего траншей, которые, согласно первоначальному плану, МВФ должен был выделить Украине до середины мая.