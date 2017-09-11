Глава Минюста в Совете Европы поднимет вопрос осуждения Чийгоза российскими оккупантами

Министр юстиции Украины Павел Петренко поднимет вопрос осуждения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в Совете Европы.

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Приговор оккупантов Чийгозу и вопрос украинских политзаключенных в России и Крыму будет одним из центральных во время встреч Павла Петренко в Совете Европы», - заявил дипломат.

Как уточнили УНИАН источники в Минюсте, Петренко сегодня будет находиться в Страсбурге. У него планируется однодневный визит.

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Как сообщал УНИАН 11 сентября подконтрольный Кремлю так называемый «верховный суд Крыма» осудил Чийгоза к 8 годам колонии.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в частности, партии «Русское единство». Оккупационные власти Крыма обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымских татар Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.