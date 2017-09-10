Саакашвили попал в базу "Миротворца"
Саакашвили внесли в базу "Миротворца" за незаконное пересечение границы.
Сайт центра "Миротворец" внес Михеила Саакашвили в свою базу за незаконное пересечение государственной границы Украины.
Об этом написал руководитель центра Роман Зайцев на странице в Facebook.
Читайте такжеВ "Шегини" толпа людей прорвала пункт пропуска, началась драка с пограничниками - Слободян (видео)
"Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ДПСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется", - сказано в сообщении.
Информация о Михеиле Саакашвили уже появилась в базе сайта.
"10.09.2017 нарушил Государственную границу Украины в ПП Шегини — с группой лиц было осуществлено нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины", - говорится на сайте.
Как сообщал УНИАН, сегодня экс-президенту Грузии удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».
Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.
В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».
По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».