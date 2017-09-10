Саакашвили попал в базу "Миротворца"

Сайт центра "Миротворец" внес Михеила Саакашвили в свою базу за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Об этом написал руководитель центра Роман Зайцев на странице в Facebook.

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"Мы этого не хотели. Но вынуждены. Саакашвили заносим в Чистилище за незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на военнослужащих ДПСУ в составе группы лиц при исполнении теми своих обязанностей по охране государственной границы Украины. Состав группы лиц уточняется", - сказано в сообщении.

Информация о Михеиле Саакашвили уже появилась в базе сайта.

"10.09.2017 нарушил Государственную границу Украины в ПП Шегини — с группой лиц было осуществлено нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины", - говорится на сайте.

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-президенту Грузии удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».