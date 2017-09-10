Напряженная ситуация на Мариупольском направлении, 1 боец погиб и двое получили ранения - штаб

В зоне проведения АТО на Донбассе за сутки погиб один украинский боец, еще двое получили ранения. Об этом в «Украинском кризисном медиацентре" заявил сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения и боевое травмирования", - заявил Мотузяник, добавив, что наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Мариупольском направлении.

Как сообщал УНИАН ранее, отмечалось, что один украинский военный погиб и один получил ранения.