Напряженная ситуация на Мариупольском направлении, 1 боец погиб и двое получили ранения - штаб
14:26, 10 сентября 2017Политика
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Бойцы получили ранения и боевое травмирования во время боевых действий в зоне проведения АТО.
Иллюстрация / REUTERS
В зоне проведения АТО на Донбассе за сутки погиб один украинский боец, еще двое получили ранения. Об этом в «Украинском кризисном медиацентре" заявил сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения и боевое травмирования", - заявил Мотузяник, добавив, что наиболее напряженная ситуация наблюдалась на Мариупольском направлении.
Как сообщал УНИАН ранее, отмечалось, что один украинский военный погиб и один получил ранения.
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