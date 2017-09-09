Сын Луценко женится
13:44, 09 сентября 2017Политика
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Свадебная церемония проходит за закрытыми дверями.
Луценко празднует свадьбу старшего сына / фото УНИАН
В центральном ЗАГСе Киева женится старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр. Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЗАГСа.
Церемония бракосочетания началась в 13.00 за закрытыми дверями, без посторонних - во время официального обеденного перерыва.
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Отметим, семья генпрокурора воспитывает двух сыновей - Александра 1989 г.р. и Виталия 1999 г.р.
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