Сын Луценко женится

13:44, 09 сентября 2017
Политика
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Свадебная церемония проходит за закрытыми дверями.

фото УНИАН

В центральном ЗАГСе Киева женится старший сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр. Об этом УНИАН сообщил сотрудник ЗАГСа.

Церемония бракосочетания началась в 13.00 за закрытыми дверями, без посторонних - во время официального обеденного перерыва.

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Отметим, семья генпрокурора воспитывает двух сыновей - Александра 1989 г.р. и Виталия 1999 г.р.

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