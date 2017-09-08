Россия не ответила на ноту протеста МИД Украины с требованиями относительно задержанного украинца Гриба

МИД Украины не получил от России ответа на ноту протеста относительно задержания украинцы – 19-летнего Павла Гриба. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца, пишет «Радио Свобода».

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«Отправили ноту с требованиями: обеспечить доступ консулов к задержанному гражданину Украины, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, обеспечить его право на адвокатскую защиту и обеспечить лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно употребляет. По состоянию на сейчас ответа от России нет», – сказала она.

Как сообщал УНИАН ранее, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой раньше познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу с РФ. Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране. Впоследствии официальная власть Беларуси подтвердила факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

7 сентября, Игорь Гриб сообщил УНИАН, что его сына удерживают в следственном изоляторе №5 в Краснодаре. Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Кирилич сообщил, что украинским дипломатам поручено получить доступ к следственного изолятора в Краснодаре до Павла Гриба.