У Януковича есть свои кандидатуры на должности министров юстиции и культуры

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложит Верховной Раде назначить Юрия БОГУЦКОГО министром культуры и туризма, а Александра ЛАВРИНОВИЧА - министром юстиции Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в антикризисной коалиции.

В то же время официально эту информацию пока никто не подтверждает.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос о министрах от блока „Наша Украина”, которые ранее подали заявления об отставке: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министра культуры Игоря ЛИХОВОГО.

Сегодня председатель ВР Александр МОРОЗ сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ готов внести на рассмотрение ВР новые кандидатуры на должности министра юстиции и министра культуры и туризма.

Вместе с тем по кандидатурам на замещение должностей министра семьи, молодежи и спорта и министра здравоохранения должны быть проведены дополнительные консультации, сказал А.МОРОЗ.

Поэтому А.МОРОЗ предложил парламенту рассмотреть сегодня отставку только двух министров – юстиции и культуры.