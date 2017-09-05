Турчинов прокомментировал "истерические" угрозы Путина о предоставлении США оружия Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что заявление президента России Владимира Путина по поводу предоставления Соединенными Штатами Америки летального оружия Украине является «свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря СНБО.

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По словам Турчинова, истерические комментарии Путина о недопустимости возможных поставок Соединенными Штатами летального оружия Украине является «свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма».

«Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось «достаточно оружия», которое могут направить в любую горячую точку мира, «чувствительную для тех, кто создает им проблемы», - то есть США», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией, не было никакой базы для хранения военной техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины.

«Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам «лугандону» исключительно Российской Федерацией», - сказал он.

Турчинов напомнил, что границу между временно оккупированными территориями Донбасса и Россией контролирует РФ.

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«Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими», - отметил он.

Секретарь СНБО убежден, что Путин хочет поставлять оружие террористическим организациям или КНДР.

«Это мировые террористические организации наподобие ИГИЛ и «Аль-Каиды» или северно-корейский режим, который угрожает мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь руками созданными оккупационными режимами фейковых «республик», - сказал Турчинов.

«Таким образом, сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, с которого угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил В.Путин», - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что в случае поставки Соединенными Штатами оружия в Украину, российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

«Если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут действовать провозглашены республики. Возможно, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.

Справка УНИАН. В начале августа NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон передал в Белый дом рекомендации предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.

24 августа во время визита в Киев министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Соединенных Штатах активно изучают вопрос о предоставлении Украине оборонительного вооружения.