Климпуш-Цинцадзе о продлении санкций против РФ: еще одно сильное послание для агрессора

15:23, 06 сентября 2017
Политика
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Климпуш-Цинцадзе поприветствовала решение ЕС продлить санкции, введенные против России за ее агрессию в Украине.

Климпуш-Цинцадзе прокомментировала считает продление санкций сильным посланием агрессору / фото УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе приветствует решение Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза (COREPER) о продлении «крымского пакета» санкций и называет его еще одним сильным посланием агрессору.

Об этом она написала в Twitter.

«Украина приветствует продление срока действия санкций ЕС против России. Единые и решительные действия - это еще одно сильное послание для агрессора», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, послы ЕС приняли решение, которым продлили на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Срок действия существующих санкций истекает 15 сентября.

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Теги: #санкции ЕС против России#агрессия России против Украины