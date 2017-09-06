Порошенко отреагировал на продление санкций: бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым для РФ

Президент Петр Порошенко приветствовал решение послов Европейского Союза продлить еще на полгода санкции против лиц и компаний, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

Читайте такжеПослы Евросоюза продлили еще на полгода антироссийские санкции«Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма», - заявил он.

«Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) принял решение о продлении на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Напомним, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Мероприятия включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. Последний раз такое решение было принято 13 марта 2017 года. Тогда из списка были исключены двое умерших - бывший «премьер-министр» «ЛНР» Геннадий Цыплаков, покончивший жизнь самоубийством в сентябре 2016 года, и террорист из группировки «Сомали» Арсений Павлов («Моторола»), которого в октябре того же года взорвали в лифте его же дома в Донецке.

Вместе с тем, 4 августа 2017 года список был расширен из-за скандала с поставками турбин немецкой компании Siemens в незаконно аннексированный Крым. В список включили трех россиян и три компании. В частности, санкции были применены к заместителю министра РФ по энергетике Андрею Черезову, к директору департамента министерства энергетики РФ Евгению Грабчаку и к генеральному директору OOO "VO TPE" Сергею Топор-Гилке. Список компаний пополнился Обществом с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», Открытым акционерным обществом "Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и Обществом с ограниченной ответственностью "Интеравтоматика".

В список, который был утвержден в 2014 году, входят так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Украины Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач», Российский национальный коммерческий банк и другие.