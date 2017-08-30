В ЕС на следующей неделе обсудят продление санкций против России - журналист

На следующей неделе в ЕС обсудят продление введенных за агрессию России в Украине санкций против физических лиц и компаний. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Чиновники Евросоюза на следующей неделе проведут дебаты о продлении еще на 6 месяцев санкций против 153 физлиц и 40 юрлиц. Дедлайн возобновления – 15 сентября", - написал Южвяк в Twitter.

Eu officials will nxt week debate 6 months extension of sanctions on 153 ppl & 40 entities.renewal deadline:15 Sep. #Russia#Ukraine#Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 30, 2017

Напомним, 13 марта 2017 года Совет ЕС продлил ограничительные меры против 150 человек и 37 организаций за действия, наносящие ущерб или создающие угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.