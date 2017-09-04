Аваков и Насиров подали иски к Саакашвили

Министр внутренних дел Украины Аваков и отстраненный от исполнения обязанностей председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подали иски к бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили, лишенному украинского гражданства. Об этом говорится в списке судебных дел, назначенных к рассмотрению, на сайте "Судебная власть Украины".

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В частности, иск Авакова будет рассматриваться 18 сентября в 14:00 в Днепровском районном суде Киева. Суть дела - о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск Насирова будет слушаться 8 сентября в 14:00 в Шевченковском районном суде Киева. Сутью дела также является защита чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме них, к Саакашвили иски подали народные депутаты из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский и Андрей Иванчук.