Подписи Саакашвили в анкете на гражданство и документах Одесской ОГА не совпадают
Подпись, которую он ставил на документах - написана кириллицей, а подпись, содержащаяся в анкете – сделана на грузинском языке.
Подпись в анкете на получение украинского гражданства, которую якобы заполнил Михеил Саакашвили, не такаяй, которую он ставил под документами во время работы председателем Одесской областной госадминистрации (ОГА).
Читайте такжеСаакашвили в Вильнюсе: литовское гражданство не нужно, я должен вернуть украинскоеТакой вывод можно сделать из одного из последних документов, подписанных Саакашвили на посту, и которой "Украинской правде" передал эксперт центра "Эйдос" Глеб Каневский.
Подпись, которую он проставил, написанна кириллицей. Подпись, содержащаяся в анкете – сделана на грузинском языке.
В переданном изданию письме Саакашвили отчитывается перед Кабмином, который на то время возглавлял Владимир Гройсман, как ОГА рассмотрела обращение нардепа Сольвара относительно причастности Труханова к трагедии 2 мая в Одессе.
В письме Саакашвили также исправлял ошибки и зачеркнул "С уважением".
Ранее Саакашвили заявлял, что подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему. "Это - не моя подпись и не мной заполненная анкета", - заявил Саакашвили. Он также потребовал "немедленно провести графическую экспертизу".
Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА лишили гражданства Украины.
Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только на следующий день. Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.