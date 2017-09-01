Необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок ЕС: Порошенко о вступлении в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Президент Петр Порошенко прокомментировал вступление 1 сентября Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на своей странице в Facebook, написав, что «1 сентября 2017 года, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины».

По сообщению Порошенко, за последние полгода, года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22 %.

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«С 1 января 2016 года у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22 %. Почти 40 % нашей торговли приходится именно на Европейский Союз», - написал президент, добавив, что «Произошло историческое изменение географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза».

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейского совета Дональд Туск назвал праздником вступления в силу в полном объеме Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 сентября. Об этом он написал в Twitter. "1 сентября мы празднуем полное вступление в силу Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. #СильнішіРазом", - заявил Туск.