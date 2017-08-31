Туск назвал праздником вступление в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС с 1 сентября

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал праздником вступление в силу в полном объеме Соглашения о ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 сентября.

Об этом он написал в Twitter. "1 сентября мы празднуем полное вступления в силу Соглашения о ассоциации между ЕС и Украиной. #СильнішіРазом», - заявил Туск.

Как известно, 11 июля Совет ЕС от имени Европейского Союза утвердил решение о завершении процесса заключения и ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

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На сайте Представительства ЕС в Украине сказано, что, начиная с 1 сентября 2014 года, многие положения Соглашения об ассоциации в части политического и секторального сотрудничества уже применяются на временной основе. А с 1 января 2016 года предварительно применяется ее торговая часть - об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Заключение и вступление в силу Соглашения даст новый толчок развитию сотрудничества в таких сферах как внешняя политика и политика безопасности, судопроизводство, свобода и безопасность (включая миграцию), налогообложение, управление государственными финансами, наука и технологии, образование и информационное общество.

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: оно способствует углублению политических отношений, укреплению экономических связей и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь она открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.