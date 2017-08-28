Тука надеется, что закон о реинтеграции Донбасса поступит в ВР в сентябре

Георгий Тука надеется на то, что закон о реинтеграции оккупированных территорий поступит в ВР в сентябре, согласно плану. Такое мнение заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий высказал в эфире "112 Украина".

"Я могу предполагать, что это довольно сложный документ как с юридической точки зрения, так и с политической. Было очень много различного рода замечаний, пожеланий к этому документу, иногда диаметрально противоположных по смыслу и духу. Работа будет непростая. Я надеюсь, что, как и обещали, в сентябре этот закон поступит в ВР".

На вопрос о том, как долго будут разрабатывать проект закона, Георгий Тука ответил: "С моей точки зрения, прежде всего, все будет зависеть от политической воли. Очень большое количество споров именно на политическом уровне в концептуальных вопросах, не в каких-то конкретных формулировках, а именно в концепции", - отметил замминистра.

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Относительно того, какое задание должен выполнить этот закон, Тука отметил: "Согласно анализу того документа, который я держал в руках, который отличается от документа, который был обнародован в СМИ, то основной тезис документа, который был разработан в Совбезе – это изменение системы менеджмента в Донецкой и Луганской областях, на тех территориях, которые контролируются центральной властью. Предусмотрено создание оперативного штаба под руководством ВСУ, подчинение всех ВГА, в том числе областных, и руководство этим штабом будет осуществлять ВСУ, а не СБУ, как это происходит сейчас. Это главная цель этого законопроекта", - прокомментировал замминистра.

Как отмечалось, президент Украины Петр Порошенко сообщил о разработке по его поручению законопроекта о реинтеграции оккупированного Донбасса. По его словам, данный документ базируется на минских соглашениях.