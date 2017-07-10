Законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в Раду осенью - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент осенью, после консультаций с международными партнерами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по результатам заседания СНБО.

Читайте такжеЗаконопроект о реинтеграции Донбасса уже наработан - Парубий«Еще одна тема касается закона об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ был разработан аппаратом СНБО вместе с экспертами, специалистами по вопросам безопасности, мы приобщали к этому вопросу и представителей депутатского корпуса», - заявил Турчинов.

«Соответствующий законопроект готов, но есть поручение президента Украины Петра Порошенко, которое реализовано на заседании СНБО, о проведении консультаций с нашими стратегическими партнерами. Прежде всего, это касается государств-участников "нормандского формата" - Германии, Франции и США, наших партнеров по НАТО относительно содержания этого закона», - добавил Турчинов.

«Я надеюсь, что после соответствующих консультаций в начале сентября закон будет внесен в ВР», - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

14 июня президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и не предоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО, и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - сказал Порошенко.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что этот законопроект будет представлен международным партнерам Украины.