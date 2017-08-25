Порошенко повысил в звании несколько человек, среди которых Аброськин, Демчина, Чечеткин и Аллеров

Президент Петр Порошенко издал ряд указов о присвоении званий, которым ко Дню Независимости произвел в генерал-майоры 12 человек. Об этом говорится в соответствующих указах Порошенко, обнародованных на его сайте.

В частности, звание генерал-майора юстиции получил полковник юстиции Сенюк Олег Владимирович - военный прокурор Западного региона Украины, временно исполняющий обязанности военного прокурора сил антитеррористической операции; звание генерал-лейтенанта получил генерал-майор Евдоченко Леонид Александрович - Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины; военное звание генерал-полковника получил генерал-лейтенант Колесник Игорь Иванович - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; звание генерал-лейтенанта получили генерал-майор Грищенко Андрей Николаевич - командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; генерал-майор Шамко Вячеслав Евгеньевич - начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; звание генерал-майора получили полковник Баргилевич Анатолий Владиславович - начальник оперативного управления - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковник Залужный Валерий Федорович - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковник Палагнюк Игорь Николаевич - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; звание контр-адмирала получил капитан 1 ранга Неижпапи Алексей Леонидович - заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоеногенерал-майору службы гражданской защиты Чечеткину Николаю Александровичу - Председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено полковнику службы гражданской защиты Щербаченко Александру Николаевичу - директору Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций аппарата Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василий Писный в порядке переаттестации получил воинское звание генерал-лейтенанта. Раньше он был генерал-лейтенантом милиции.

Генерал-лейтенант Юрий Аллеров, командующий Национальной гвардии, стал генерал-полковником.

Вячеслав Аброськин, первый заместитель главы Национальной полиции, повышен в звании до генерала полиции второго ранга, а Коваль Евгений Александрович - начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины повышен в звании до генерала полиции третьего ранга.

Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ, стал генерал-лейтенантом, а звания генерал-майора получили Сергей Букоемский, начальник управления вооружения и техники ГПСУ; Петр Крыса, начальник управления борьбы с трансграничной преступностью, ГПСУ; Сергей Сердюк, директор Департамента персонала ГПСУ; Василий Бедрий, начальник УСБУ в Ривненской области; Андрей Носач, начальник УСБУ в Харьковской области; Александр Саппа, начальник управления внутренней безопасности СБУ.

Народный депутат, генерал-лейтенант милиции Николай Паламарчук получил специальное звание генерала полиции первого ранга в отставке. Он работал в органах МВД с 1982 до 2005 года.

Кроме того, прокурор Николаевской области Тарас Дунас и прокурор Одесской области Олег Жученко получили классный чин государственного советника юстиции 3 класса, который соответствует генеральскому званию.

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Посол Украины в Словакии Юрий Мушка, посол в Ливии Николай Нагорный, посол в КенииЕвгений Цимбалюк получили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (первый ранг государственного служащего, соответствует генералу армии). Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго классов, которые также соответствует по рангу генеральским, получили Каневский Владислав - заместитель директора Департамента - начальник отдела анализа и планирования Департамента секретариата Министерства иностранных дел Украины; Кулиш Игорь - первый заместитель Руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины; Мартин Дина - заместитель Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве; генконсул в Милане Роман Горяйнов, генконсул в Барселоне Оксана Драмарецкая, постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба и советник-посланник отделения посольства в Израиле при Палестинской Национальной Администрации Николай Лещенко.