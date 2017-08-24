Порошенко заявил, что 130 тысяч воинов готовы вернуться в строй в случае обострения ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 130 тыс. воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв и в случае обострения ситуации на Донбассе готовы быстро вернуться в строй.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.

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«200 тысяч человек прошли через шесть волн мобилизации. Уже около 100 тысяч сейчас добровольцами ушли служить по контракту. 130 тысяч воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв. В случае обострения ситуации, готовы быстро вернуться в строй. Это армия, которую поддерживает весь украинский народ. Это по-настоящему народная армия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко заявляет, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление.

«Я уверен в нашей армии. Она в лучшей форме, чем когда-либо – это, кстати, оценка европейских аналитических центров. Но впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, обретения ею полной совместимости со стандартами НАТО», - заявил он.