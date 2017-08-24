"Иловайская трагедия": Порошенко сравнил вторжение российских войск с действиями Гитлера

Президент Украины Петр Порошенко сравнил вторжение в Украину подразделений российской армии, которое три года назад привело к Иловайской трагедии, с действиями Адольфа Гитлера во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.

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«С особой болью именно в эти дни вспоминаем героев Иловайска. Их коварно атаковали регулярные подразделения российской армии, которые ворвались на нашу землю, - без объявления войны, как когда-то Гитлер», - сказал президент.

«Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или дочь», - призвал он.

«Вечная память воинам, павшим в боях за свободную, независимую Украину», - сказал президент.

Справка УНИАН. Вследствие внезапного вторжения в Украину 23-24 августа 2014 г. большого количества российских военнослужащих и их продвижения в направлении Иловайская несколько добровольческих батальонов попали в окружение. По официальным данным, во время событий под Иловайском погибли 366 украинских бойцов.