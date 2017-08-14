В ГПУ рассказали, что только 5 нардепов ознакомились с выводами тайных экспертиз по Иловайской трагедии

Лишь пятеро народных депутатов Верховной Рады Украины ознакомились с заключениями экспертиз с грифом «совершенно секретно» относительно причин и обстоятельств Иловайской трагедии.

Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В прокуратуре напомнили, что с целью обеспечения полной прозрачности расследования еще 15 июля 2016 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде предложил народным депутатам ознакомиться в установленном порядке с заключениями судебных экспертиз с грифом «совершенно секретно» относительно проведения боевой операции в районе города Иловайск.

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"Однако, из более чем 400 народных депутатов с заключениями экспертиз ознакомились только пять из них (Андрей Тетерев, Иван Винник, Ирина Фриз, Татьяна Чорновол, Егор Соболев). Остальные, в том числе народный депутат Украины Семен Семенченко, в течение года для ознакомления так и не прибыли", - утверждают в ГПУ.

Также в ведомстве обращают внимание, что народные депутаты Украины, которые не ознакомились с заключениями указанных судебных экспертиз, имеют возможность сделать это в помещении режимно-секретной части Главной военной прокуратуры в порядке, предусмотренном законодательством о государственной тайне.

Вместе с тем сказано, что необходимость предоставления заключениям судебных экспертиз грифа ограниченного доступа обусловлена тем, что в них исследовалось значительное количество документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Особо отмечается, что Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и установление всех лиц, причастных к началу и ведению агрессивной войны против Украины, совершению военных преступлений на территории Украины, в том числе вероломному убийству украинских военнослужащих в районе г.Иловайск, с тем чтобы каждый виновный в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка был привлечен к уголовной ответственности и понес заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд.