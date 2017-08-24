"Очень привязаны к своей независимости": МИД опубликовал мнения известных иностранцев об Украине

Департамент консульской службы МИД Украины опубликовал мнения известных иностранцев об Украине и ее гражданах. Цитаты опубликованы на странице в Twitter.

Читайте такжеТрамп поздравил Порошенко по случаю Дня независимости Украины

Так, 1802 годом датирована реплика французского военного атташе в Петербурге Бургуена: "Украинцы очень привязаны к своей независимости".

Заместитель министра иностранных дел Франции Дран назвал Украину самым плодовитым государством в мире.

А эрцгерцог Австро-Венгрии, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Вильгельм Габсбург еще в 1918 году считал, что украинские воины лучшие.