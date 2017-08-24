"Очень привязаны к своей независимости": МИД опубликовал мнения известных иностранцев об Украине
Так, 1802 годом датирована реплика французского военного атташе в Петербурге Бургуена: "Украинцы очень привязаны к своей независимости".
Департамент консульской службы МИД Украины опубликовал мнения известных иностранцев об Украине и ее гражданах. Цитаты опубликованы на странице в Twitter.
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Так, 1802 годом датирована реплика французского военного атташе в Петербурге Бургуена: "Украинцы очень привязаны к своей независимости".
Заместитель министра иностранных дел Франции Дран назвал Украину самым плодовитым государством в мире.
А эрцгерцог Австро-Венгрии, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Вильгельм Габсбург еще в 1918 году считал, что украинские воины лучшие.
Я вважаю українців найкращими воїнами. Український воїн вірний до смерті. Вільгельм Габсбург, 1918. pic.twitter.com/kGn9JgfYaH— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 24, 2017
Україна - найплодородніша країна у світі. Заступник Міністра закордонних справ Франції Дран, 1754. pic.twitter.com/tHZWkMjfBS— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 24, 2017
Українці дуже прив'язані до своєї Незалежності. Французький військовий аташе у Петербурзі Бургуен,1802. pic.twitter.com/uLnQUnJZPV— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 24, 2017