Биометрический паспорт и электронная анкета: СМИ рассказали о новых правилах въезда в Украину для россиян

В ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Визовый режим вводиться не будет, однако появятся другие серьезные ограничения.

Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников в правительстве и в Верховной раде Украины.

Идание отмечает, что изначально планировалось ввести с РФ полноценный визовый режим, однако в итоге от этой идеи решили отказаться.

"Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, - опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму. Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну", - сказал “Коммерсанту” заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Именно этот довод, как дали понять собеседники "Ъ", стал решающим и заставил сторонников максимально жесткого подхода во главе с Александром Турчиновым смягчить свою позицию.

Согласно новым правилам, въезд на территорию Украины впредь будет возможен только по биометрическим паспортам. Еще одно нововведение - электронная анкета на сайте МИД Украины, которую каждый россиянин в обязательном порядке должен будет заполнить.

"В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц - за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", - сообщил источник, близкий к МИД Украины.

По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

Как утверждают источники “Ъ”, решение об изменении визового режима будет принято не парламентом, как планировалось ранее, а правительством, причем в ближайшее время. "Не исключено, что еще до 1 сентября", - говорит один из источников.