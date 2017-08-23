ГПУ составила подозрение Жириновскому за финансирование терроризма

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении одиозному главе российской ЛДПР Владимиру Жириновскому за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как установило следствие, Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Госдумы РФ и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, с соответствующей целью осуществляли сбор денег с граждан России.

Читайте также"Народ раздражаем": Жириновский предложил отказаться от декларирования депутатских доходов в РФ

Группа под руководством Жириновского на собранные средства поставила боевикам на Донбасс шесть внедорожников, которые в частности использовались в боях за Донецкий аэропорт.

По этим фактам управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины в отношении Жириновского составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления лиц, виновных в его совершении, и привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Москве под "Боже, царя храни!" открыли прижизненный памятник Жириновскому. Памятник создал скандальный скульптор Зураб Церетели.