В Москве под "Боже, царя храни!" открыли прижизненный памятник Жириновскому (видео)
21:43, 11 апреля 2016Мир
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В Москве в Первом Басманном переулке состоялось торжественное открытие памятника одиозному лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Церетели создал бронзового Жириновского / youtube.com
Как сообщает BBC, памятник создал скандальный скульптор Зураб Церетели.
Скульптура выполнена из бронзы, ее высота составляет 3 метра.
Белое полотно со скульптуры сняли под звуки гимна "Боже, царя храни!".
На церемонии присутствовали сами Жириновский и Церетели.
Жириновский активен в российской политике уже около 30 лет и известен своими националистическими взглядами, постоянными эпатажными выходками и высказываниями.
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