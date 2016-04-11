В Москве под "Боже, царя храни!" открыли прижизненный памятник Жириновскому (видео)

21:43, 11 апреля 2016
Мир
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В Москве в Первом Басманном переулке состоялось торжественное открытие памятника одиозному лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому.

/ youtube.com

Как сообщает BBC, памятник создал скандальный скульптор Зураб Церетели.

Скульптура выполнена из бронзы, ее высота составляет 3 метра.

Белое полотно со скульптуры сняли под звуки гимна "Боже, царя храни!".

На церемонии присутствовали сами Жириновский и Церетели.

Жириновский активен в российской политике уже около 30 лет и известен своими националистическими взглядами, постоянными эпатажными выходками и высказываниями.

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@@zhirinovskiy в бронзе. Открыли. #ВВЖ70 #Москва #ИМЦ #церетели #ИМЦ #ЛДПР

Фото опубликовано Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info)

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