Порошенко: Россия и ее марионетки получат достойный отпор в случае попыток пойти в наступление

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия и ее марионетки получат достойный отпор в случае попыток пойти в наступление на позиции украинских военных на Донбассе.

Читайте такжеПорошенко представит на сессии ГА ООН идею о вводе миротворцев на ДонбассКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке.

«Хочу заверить, что украинская сторона не была и не станет инициатором эскалации боевых действий, но любые попытки России и ее марионеток пойти в наступление получат решительный и бескомпромиссный отпор», - подчеркнул он.

Также Порошенко заявляет, что Россия продолжает поставлять на Донбасс регулярные войска, боевиков, вооружение и военную технику.

«Поставки вооружения и военной техники, боеприпасов, а также регулярных войск РФ и боевиков - эти поставки не прекращаются и подпитывают провокации с той стороны линии соприкосновения», - подчеркнул он.